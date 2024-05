Intenso fine settimana a Bosa con le due manifestazioni storiche “Primavera nel Cuore” e la 28° edizione di “Monumenti aperti”. In mostra i gioielli della città con tutti i musei aperti con le visite guidate gratuitamente ma anche monumenti, e luoghi di culto: Chiesa del Carmelo, Castello Malaspina, Convento Cappuccini, Chiesa Bosa Marina, le Conce, Chiesa San Pietro, Cattedrale.

Di grande attrazione anche il trenino turistico e il giro in battello di un’ora con escursione lungo il fiume Temo, partenza dalla banchina del Ponte Vecchio.

Spazio per esposizioni e degustazioni di prodotti locali, mostra mercato dell’artigianato delle arti e mestieri tipici del territorio con hobbisti e artigiani. Attesa per l’apertura delle cantine della Malvasia ma anche per la sfilata di gruppi folk accompagnati da musica e balli in piazza.

La festa della primavera coinvolgerà produttori, associazioni, Comuni e Pro loco del territorio, interessante anche “Bosa, la Città dei Mille Colori” – Passeggiata medievale.

