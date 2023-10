Sulla questione dei disservizi creati dai black out alle linee telefoniche e rete internet a Bosa e in Planargia, prende posizione anche Salvatore Deidda, deputato di FdI e presidente della commissione trasporti della Camera. «Occorre fare chiarezza e chiamare tutti alla massima collaborazione e in questo caso ci rivolgiamo alla Provincia di Nuoro – scrive Deidda- affinché risponda prontamente ad Infratel per risolvere le problematiche provocate dai lavori della stessa sulla circonvallazione di Sindia».

«Al fine di assicurare alla cittadinanza il servizio - spiega Deidda-, Infratel Italia ha posato 4km di cavo in cunetta e da allora si sta provando a contattare la Provincia chiedendo un sopralluogo congiunto da fare urgentemente. Siamo solidali – con la comunità bosana – aggiunge- e, allo stesso tempo, cerchiamo di rispondere e risolvere le criticità sulla rete provenienti dalle amministrazioni comunali».

