L’amministrazione comunale di Bosa accelera i tempi per l’acquisizione del campeggio di Turas.

La Giunta guidata dal sindaco Alfonso Marras ha infatti approvato una delibera cruciale per la definizione della questione legata alla infrastruttura turistica.

Si tratta dell’attivazione della procedura prevista dalla legge, che consente all’ente di acquisire formalmente al proprio patrimonio aree o immobili già utilizzati a fini di interesse pubblico, ma non ancora regolarizzati dal punto di vista catastale e amministrativo.

Il caso riguarda i terreni e i fabbricati su cui da tempo insiste la struttura ricettiva della borgata costiera. Già nel 2022 il Consiglio comunale aveva dato il via all’iter mentre ora l’esecutivo ha deciso di fornire al responsabile dell’area urbanistica un mandato chiaro: procedere a una ricognizione tecnico-amministrativa dello stato dei luoghi, con eventuale incarico a un professionista esterno, verificando le situazioni catastali e di conservatoria, accatastare gli immobili e delimitare con precisione l’area del campeggio. L’obiettivo è sanare una situazione complessa e garantire che l’utilizzo dell’area rispetti i principi di legalità e interesse collettivo.

L’operazione avrà copertura finanziaria sul bilancio 2025-2027 e, vista l’urgenza, la delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva. Il passo compiuto dalla Giunta rappresenta un punto di svolta considerato che solo con la definizione formale della proprietà pubblica, si potranno programmare interventi futuri, sia per la valorizzazione turistica del sito sia per la tutela del territorio.

