A Bosa un pescatore è finito in camera iperbarica a Cagliari il giorno dopo un’immersione. Al momento è in osservazione ma il peggio sarebbe passato ed è fuori pericolo.

Secondo quanto si è appreso il pescatore, uno dei cercatori di corallo professionisti autorizzati, giovedì avrebbe fatto un’immersione. Nessun problema in mare ma in serata avrebbe accusato un malore.

Cosi la mattina successiva si è rivolto al medico del pronto soccorso del Mastino di Bosa ed è stato poi trasferito con l’elisoccorso a Cagliari. Adesso dovrebbe essere fuori pericolo ma è resta sotto osservazione.

