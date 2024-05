Per risolvere gli annosi problemi di circolazione nella via Canonico Nino, ultima strada prima di accedere al Castello dei Malaspina, l’amministrazione comunale di Bosa ha deciso di prolungare la stessa via Nino fino al congiungimento con l'attuale strada per il monumento storico, creando un anello utilizzabile con senso unico.

«L'opera», spiega l’assessore con delega al centro storico Guglielmo Macchiavello, «è stata, da una parte, inserita fra gli interventi da progettare per arrivare al suo finanziamento, ma, ancora più importante, indicata fra gli interventi da inserire nella pianificazione urbanistica di cui si è recentemente discusso. La via, per la sua caratteristica, ha da sempre rappresentato un grandissimo problema per le difficoltà derivanti dal doppio senso e perché utilizzata dai residenti del quartiere Sa Costa e dai visitatori del Castello per parcheggiare».

Soprattutto nella stagione estiva – aggiunge l’assessore- «sono frequenti gli intralci alla viabilità con continue lamentele degli abitanti sottostanti e l'impossibilità che il servizio navetta con il trenino arrivi fin sotto al Castello».

