A poco più di un anno dalle elezioni comunali, si registra un nuovo assestamento politico nel Consiglio comunale. La consigliera Simona Cadoni, eletta con la lista civica “Bosa Noi Ci Siamo”, ha ufficializzato la sua uscita dal gruppo per costituire il Gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, partito di cui è espressione. A darne notizia è il presidente del Circolo “Valle del Temo” e coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Angelo Laria, che spiega come la decisione sia maturata in seguito al progressivo spostamento di alcuni componenti del gruppo originario verso posizioni di sinistra.

“È giunto il momento di tracciare una linea netta – ha dichiarato Laria – e rilanciare con forza il cammino politico sotto il simbolo di Fratelli d’Italia nell’area della minoranza consiliare.” Laria ha ribadito il valore dell’esperienza civica vissuta con “Bosa Noi Ci Siamo”, a sostegno della candidatura di Giuseppe Ibba, ma ha sottolineato come i mutati equilibri rendano necessario un nuovo corso. “Con la nascita del gruppo consiliare – ha aggiunto – intendiamo dare piena visibilità al partito, rafforzare la nostra presenza nel dibattito locale e valorizzare l’impegno dei militanti.”.

La reazione del capogruppo Angelo Masala, recentemente eletto consigliere provinciale per Alleanza Verdi Sinistra, è improntata al rispetto: “Massimaa stima per una collega con cui abbiamo condiviso un percorso comune. Non mancheranno occasioni per continuare a farlo per il bene della città.”

© Riproduzione riservata