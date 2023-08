Contro i “cafoni” della spiaggia, anche a Bosa Marina continuano i periodici controlli effettuati di prima mattina dal Circomare per la verifica del rispetto delle regole di fruizione del litorale.

Durante l’ultimo sopralluogo non sono state riscontrate anomalie e la spiaggia era libera da ingombri, quali ombrelloni e sdraio, a differenza di altre località della costa oristanese, dove questo fenomeno ha preso sempre più piede creando polemiche e lamentele da parte dei fruitori delle spiagge.

Per quanto riguarda invece i compiti dell’amministrazione comunale sulla stessa spiaggia, dal Comune evidenziano come sia «in azione tutte le mattine il mezzo che griglia e pulisce la sabbia, che sta continuando gradatamente lo spostamento della posidonia. Cogliamo inoltre l'occasione affermano gli amministratori per rinnovare l'invito ai visitatori e bagnanti delle spiagge ad assumere comportamenti rispettosi dell'ambiente».

