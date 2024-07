Sono stati due gli incontri istituzionali tenuti sinora in città durante il raduno della nazionale femminile di canottaggio under 19 in preparazione al mondiale di categoria. Il consigliere federale Andrea Vitale ha incontrato la squadra delle azzurrine diretta dal capo allenatore di origini bosane Massimo Casula, anche alla presenza della delegata regionale Stefania Campesi.

Nel primo Vitale ha ringraziato Rossella Uda dirigente dell'Istituto d'Istruzione Superiore G.A. Pischedda, partner del progetto che ospita le ragazze nel convitto dell'istituto sino al 2 agosto. Nell'altro incontro lo stesso consigliere federale ha incontrato l’amministratori comunali nella sala consiliare di piazza Carmine.

A fare da padrone di casa l’assessore allo sport Marco Naitana che ha omaggiato gli ospiti di alcuni ricordi della città, il presidente del circolo Sannio Nino Ruggiu, il referente del progetto per la scuola Angelo Laria.

Presenti anche i rappresentanti delle aziende del territorio che hanno contribuito alla permanenza delle nazionali. che si stanno allenando nelle acque del fiume Temo, definita una palestra perfetta a cielo aperto nel Mediterraneo.

© Riproduzione riservata