Una casa è andata a fuoco oggi a Bosa, in via Venezia, nella tarda mattinata. Attorno a mezzogiorno, la squadra 7A del Distaccamento dei vigili del fuoco di Macomer è intervenuta con il supporto del distaccamento di Cuglieri, l'autoscala e l'autobotte dal comando di Oristano, col coordinamento del funzionario tecnico da quello di Nuoro.

L'intervento è durato a lungo, sia per estinguere l'incendio sia per bonificare e mettere in sicurezza la zona. Sono state quattro le abitazioni evacuate, in via precauzionale, durante le operazioni di spegnimento.

Le fiamme, originate presumibilmente dal locale cucina, sono state contenute al solo appartamento dove è iniziato l’incendio. Sul posto presenti anche i carabinieri di Bosa.

(Unioneonline/r.sp.)

