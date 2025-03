Anche l’amministrazione comunale di Bosa aderisce al progetto che si prefigge di ridurre l’impatto ambientale delle plastiche monouso, orientando e sensibilizzando la popolazione verso scelte e comportamenti consapevoli e virtuosi in campo ambientale. A tal fine, la Giunta guidata dal sindaco Alfonso Marras ha deliberato di firmare il protocollo d’intesa e aderire alla proposta con cui la Fondazione “Progetti del Cuore” promuove il piano d’intervento dei Comuni a favore delle scuole denominato “Acqua per crescere”.

Il proposito è quello di ridurre l’uso delle bottigliette di plastica nelle scuole, attuando una serie di iniziative, prima delle quali la fornitura e manutenzione ordinaria gratuita di un dispositivo per la sanificazione di acqua, da installare nella scuola primaria di via Sestu e delle relative borracce in alluminio, per un periodo di tre anni.

E ancora, verranno promosse attività didattiche e campagne informative per educare gli studenti e le famiglie sui benefici del progetto. La stessa dirigente scolastica ha espresso assenso alla all’iniziativa promossa in considerazione dell’attuale e sempre crescente problematica della diffusione e dispersione nell’ambiente di materiale plastico.

Sono evidenti le ricadute negative in termini di inquinamento degli ecosistemi terrestri, segnalate anche in una direttiva del Parlamento europeo del 2019.

