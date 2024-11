Sono oltre 300mila euro i fondi che la Giunta Marras ha messo in campo per dare il via a quello che viene presentato come nuovo servizio di manutenzione del verde pubblico per la cura e il miglioramento degli spazi in città. Dal Municipio informano di aver proceduto «a un affidamento temporaneo del servizio, che prevede una gestione biennale e interventi di manutenzione e riqualificazione delle aree verdi».

Il servizio avrà una durata di 4 mesi, durante i quali, fra i tanti interventi saranno realizzate le potature delle alberature dei viali cittadini, operazioni che sono state effettuate l’ultima volta diverso tempo fa. Saranno anche eliminati gli alberi non più vitali e sostituiti con nuove piante in modo da preservare la sicurezza e il decoro urbano. L’affidamento del servizio prevede, inoltre, l’abbellimento delle piazze principali con ornamenti floreali per tutto il periodo delle feste natalizie.

«Con la nuova gara per l’appalto biennale - spiega l’ assessore al Decoro urbano, Federico Ledda - Saranno introdotte novità per il miglioramento del servizio». Secondo il sindaco Alfonso Marras sarà «un cambio di rotta e si potrà percepire in questi mesi con le operazioni di potatura nei viali alberati».

© Riproduzione riservata