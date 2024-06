L’obiettivo è quello di far conoscere sempre di più al grande pubblico una delle eccellenze di Bosa e della Planargia, attraverso giornali, riviste, testate e siti internet. Ecco allora il 1° concorso Fotografico “Scatti diVini Villa Asfodeli e la Malvasia di Bosa”, promosso dalle cantine produttrici di Malvasia di Bosa doc Angelo Angioi, Emidio Oggiano, Luigi Masia, Carlo Porcu, Giovanni Mozzo, Valentino Milia, Antonio Succu, Giovannino Pusceddu, Gigi Cau, in collaborazione con la La Casa Novah & srl di Tresnuraghes.

Il concorso è riservato a 20 fotografi professionisti con le iscrizioni aperte da lunedì 17 giugno fino a domenica 30 giugno. L’iscrizione è gratuita, mentre le domande devono essere inviate all’indirizzo mail: info@asfodelihotel.com indicando come oggetto: ScattidiVini Concorso fotografico.

I servizi dovranno essere ultimati entro e non oltre venerdì 31 agosto e, secondo il regolamento, gli scatti dovranno immortalare il prodotto Malvasia di Bosa doc sia come bottiglia che come calice di degustazione, secondo l’ambientazione che il fotografo riterrà più opportuno. Sono ammesse fotografie in bianco e nero a colori con inquadrature sia verticali che orizzontali.

