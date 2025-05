A Bosa hanno preso il via i lavori per la pavimentazione nel centro storico cittadino, dopo gli interventi di riqualificazione della rete idrica che ha previsto la sostituzione delle tubazioni e richiusi gli scavi in via del Carmine e piazza Episcopio.

Le opere si sposteranno successivamente in via Montenegro e via Serravalle, nell’ambito del piano di rifacimento delle condotte nel centro storico che comporta un investimento di 1,7 milioni di euro.

Si tratta di lavori di riqualificazione generale della rete idrica gestiti da Egas, l’ente di governo d’ambito della Sardegna, per una spesa complessiva di 4 milioni e 335 mila euro.

Con l’esecuzione di questi interventi, comunicano dal Comune, saranno eliminate le copiose perdite lungo la rete idrica, attualmente stimate nella misura di oltre l’80%, a causa delle condizioni di elevata vetustà delle condotte.

Perdite che causano danni valutati intorno ai 640.000 euro annui. La riqualificazione della rete idrica metterà rimedio a gran parte di queste perdite, rimettendo a nuovo circa 6 km di condotte, la cui sostituzione è stata suddivisa in tre lotti di lavori.

© Riproduzione riservata