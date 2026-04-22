Prenderanno il via a maggio i lavori di ristrutturazione di 81 alloggi popolari di proprietà di Area, nell’ambito del programma regionale “RinnovArea”, che punta alla riqualificazione del patrimonio abitativo pubblico in tutta la Sardegna.Il piano di intervento è stato presentato a Oristano dall’assessore regionale dei Lavori pubblici Antonio Piu, alla presenza del vicesindaco di Bosa Federico Ledda, e prevede un investimento complessivo di 1,5 milioni di euro.

Degli alloggi interessati ai lavori, 69 si trovano nel quartiere Angioy, mentre altri 12 sono situati in via Mariano IV. Gli interventi riguarderanno manutenzioni straordinarie, efficientamento e miglioramento delle condizioni abitative, con l’obiettivo di restituire qualità e sicurezza agli inquilini. «Ringraziamo l’assessore regionale Piu e Area per l’attenzione verso il nostro territorio - dichiarano il sindaco Alfonso Marras e il vicesindaco Federico Ledda- . Questi lavori permetteranno non solo di migliorare la qualità di vita delle famiglie che abitano negli alloggi, ma anche di riqualificare intere zone della città».

L’avvio dei cantieri rappresenta indubbiamente un passo importante per Bosa che da anni attendeva interventi strutturali sul patrimonio abitativo pubblico. Con “RinnovArea”, il comparto di edilizia popolare si prepara insomma a un significativo miglioramento urbano e sociale.

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