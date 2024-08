Il Comune di Gonnosnò ha pubblicato un avviso pubblico per informare dell’attivazione di alcuni interventi per il diritto allo studio rivolti agli studenti.

Riferite all’anno scolastico 2023/2024 si potranno presentare le richieste per la borsa di studio regionale, riservata agli studenti delle scuole pubbliche primarie e secondarie di primo e secondo grado, il cui nucleo familiare presenta un indicatore ISEE inferiore o uguale 14.650 euro. Gli studenti che hanno presentato la domanda per l’assegnazione della borsa di studio nazionale per il 2023/2024 possono presentare la domanda anche per la borsa di studio regionale. In prospettiva anno scolastico 2024/2025, invece, si può accedere al “buono libri”, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, il cui nucleo familiare presenta un indicatore ISEE inferiore o uguale a 20mila euro.

Le domande potranno essere presentate al Comune, presso l’Ufficio Socio Culturale, entro lunedì 26 agosto.

