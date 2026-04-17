Boroneddu, al via le domande per le famiglie in difficoltàL'obiettivo è quello di contribuire affinché ogni nucleo familiare, unipersonale o pluripersonale, residente nel territorio isolano, superi la condizione di povertà
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A Boroneddu sono aperti i termini per la presentazione delle domande di accesso al ReIS 2026 - Reddito di Inclusione Sociale 'Agiudu Torrau', lo strumento in favore di famiglie in condizioni di difficoltà economica. “Il ReIS – spiegano dal Comune - è istituito dalla Regione Autonoma della Sardegna in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica quale strumento utile alla composizione dei diritti sociali fondamentali e inderogabili dei cittadini ai sensi della Legge regionale 2 agosto 2016, n. 18.
L'obiettivo è quello di contribuire affinché ogni nucleo familiare, unipersonale o pluripersonale, residente nel territorio isolano, superi la condizione di povertà e sia posto in condizione di accedere ai beni essenziali e di partecipare dignitosamente alla vita sociale, disponendo di un reddito sufficiente a garantire l'emancipazione, l'autonomia economica e il diritto alla felicità della vita”.
La domanda di accesso al REIS per l'annualità 2026 deve essere presentata entro il 15 giugno via e-mail al seguente indirizzo: serviziosociale@comune.boroneddu.or.it, oppure mano nei giorni e negli orari di apertura al pubblico presso l'Ufficio Servizi Sociali.