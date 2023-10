La comunità di Bonarcado si stringe amorevolmente alla nonnina zia Peppina Pirisinu che proprio ieri, sabato 21 ottobre, ha compiuto 105 anni. Un’eccezionale traguardo per la veneranda, originaria di Ardara e fino a qualche anno fa residente a Macomer. Da quattro anni è accudita e curata nella casa di riposo di Bonarcado, e mostra ancora tanta vitalità, addirittura riesce a mangiare autonomamente.

È stata festeggiata dai suoi cari, la figlia Rita, i suoi cinque nipoti e i sette pronipoti. Una vita sofferta per zia Peppina, che ha dovuto presto rimboccarsi le maniche per allevare la famiglia, dopo che rimase vedova giovane, perdendo il marito Giuseppe Salis. Altri dispiaceri: la morte dei suoi cari figli Lussoria e Costantino, ma non ne hanno incrinato la forza e il coraggio. Fino a pochi anni fa le piaceva lavorare all’uncinetto, memore di un passato da brava sarta.

Il sindaco Annalisa Mele, per tutti i bonarcadesi, ha voluto omaggiare la nonnina, facendole dono della targa per il compleanno ultrasecolare: «è stata una grande emozione poter condividere questi momenti di gioia e serenità per un traguardo davvero importante, ben 105 anni di vita e ricordi».

