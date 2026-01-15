Bonarcado inaugura il nuovo anno con le letture d’autore.

Al Centro Giovani, domenica 18, sarà lo scrittore Pietro Marongiu a presentare la sua fatica letteraria: “Raccontami”.

Un romanzo schietto e crudo che racconta una storia struggente ed edificante: il giovane Perdigheddu, dopo avere perso entrambi i genitori impara fin da bambino a conoscere la durezza della vita; cresce con i nonni che lo educano al rispetto e a valori sacri e inalienabili: la stretta di mano e la parola data. 

Appuntamento domenica 18 gennaio alle 18 nel salone del Centro Giovani di via Europa.

L’evento è promosso dall’amministrazione comunale, la biblioteca di Bonarcado del sistema bibliotecario Montiferru e con la collaborazione del servizio civile universale.   

© Riproduzione riservata