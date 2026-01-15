Bonarcado, la presentazione del libro "Raccontami" dello scrittore Pietro MarongiuUn romanzo schietto e crudo che racconta una storia struggente ed edificante
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Bonarcado inaugura il nuovo anno con le letture d’autore.
Al Centro Giovani, domenica 18, sarà lo scrittore Pietro Marongiu a presentare la sua fatica letteraria: “Raccontami”.
Un romanzo schietto e crudo che racconta una storia struggente ed edificante: il giovane Perdigheddu, dopo avere perso entrambi i genitori impara fin da bambino a conoscere la durezza della vita; cresce con i nonni che lo educano al rispetto e a valori sacri e inalienabili: la stretta di mano e la parola data.
Appuntamento domenica 18 gennaio alle 18 nel salone del Centro Giovani di via Europa.
L’evento è promosso dall’amministrazione comunale, la biblioteca di Bonarcado del sistema bibliotecario Montiferru e con la collaborazione del servizio civile universale.