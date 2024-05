Pochi giorni fa la firma della convezione, ora manca solo il benestare del Ministero.

A Bauladu sta per arrivare un esercito di operai. Sono quelli che realizzeranno la galleria per conto di Rete Ferroviaria Italiana e della Regione: tre chilometri che partiranno da Solarussa per arrivare fino alla parte alta del paese, un progetto finanziato con 124 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Dopo la firma della convenzione tra il Comune, l’impresa Manelli Spa che tra poco inizierà i lavori e Rete Ferroviaria, dovrà approvare il documento il Ministero delle Infrastrutture.

Nella convenzione è stato messo nero su bianco il contenuto dell’accordo stipulato a marzo scorso tra l’impresa e l’amministrazione. E cioè che nell’area dove verrà allestito il campo base verrà realizzata una cittadella sportiva con all’interno un campo da calcio, uno da tennis e un altro da bocce con anche gli spogliatoi.

Intanto qualche lavoro è già stato realizzato: «L’area è stata prima pulita e poi delimitata - spiega il sindaco di Bauladu Ignazio Zara - Ora l’impresa dovrà chiedere le varie autorizzazioni per ottenere gli allacci, sia quello per l’utilizzo dell'acqua, sia per l’energia elettrica. Solo dopo il benestare del Ministero l'impresa avrà in possesso l'area e potrà installare i container che verranno utilizzati come dormitori e uffici».

