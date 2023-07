Con l’arrivo del mese di luglio, come da tradizione, Marrubiu si animerà e appassionerà al basket su strada. La via Piave, fronte piazza Amsicora, dal 10 al 22 luglio prossimo, diventerà un campo di basket a cielo aperto, per la 19esima edizione del “Memorial Gesuino e Angelino Fenu – Streetball Basket”. L’organizzazione è a cura di Polisportiva Marrubiu e Centro Minibasket, in collaborazione con l’amministrazione comunale e grandi protagonisti gli atleti di tutte le età.

La formula sarà quella classica del 3 contro 3 su campo ridotto e due canestri. Aperte le iscrizioni alle categorie Open, Amatori e Femminile, con la possibilità, nel corso delle serate, di poter partecipare a gare di tiro ed intrattenimento. Il programma vedrà, nel tardo pomeriggio, dopo le 19, grandi protagonisti i piccoli atleti di micro e minibasket (dai 3 ai 12 anni), e le categorie Under 14 e 15. Dalle 21.30 spazio ai più grandi.

«È l’occasione – commenta il presidente della polisportiva, Luca Valongo, 39 anni - per ricordare due figure come quelle di Gesuino e Angelino, che tanto hanno dato per lo sport marrubiese e in particolare al basket. Sarà una ripartenza per la nostra associazione, con l’aiuto di nuove figure che saranno accanto alla società nell’organizzazione di questo torneo molto sentito da tutti noi».

