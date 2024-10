Grande partecipazione, a Villaurbana, per la giornata dedicata alla comunicazione aumentativa e alternativa. Sono stati oltre 40, infatti, tra docenti e bibliotecari, ad aver partecipato all’iniziativa per abbattere le barriere comunicative e favorire l’inclusione, promossa dall’associazione “Lughené”, nell’ambito della rassegna “Famigliachelegge”.

L’attività di formazione, svoltasi nei locali della Scuola Primaria del paese, è stata condotta da Anna Peiretti, rappresentante della Fondazione Paideaia di Torino, esperta nel campo dell’editoria per l'infanzia e promotrice della lettura accessibile.

Peiretti ha condiviso con i partecipanti le sue conoscenze sulla selezione di libri in simboli di alta qualità e su come utilizzare al meglio la Comunicazione Aumentativa Alternativa per rendere la lettura e il gioco accessibili anche ai bambini con bisogni comunicativi complessi.

I partecipanti hanno avuto l’opportunità di sperimentare direttamente l’utilizzo dei libri in simboli, scoprendo come questi strumenti possano trasformare lo spazio educativo in un ambiente più accogliente e inclusivo.

«La Comunicazione Aumentativa Alternativa – dichiara Peiretti - è uno strumento potente per rendere inclusivi i nostri contesti educativi, dalle scuole alle biblioteche. È stato emozionante vedere l’entusiasmo dei partecipanti, che hanno dimostrato un grande interesse nel voler applicare queste nuove competenze nei propri ambiti lavorativi».

Famigliachelegge è un progetto di promozione della lettura ideato dall’associazione culturale Lughenè, dedicato alle bambine e ai bambini della fascia di età 0-6 anni, alle famiglie e al personale per l’infanzia.

Giunto alla seconda edizione, il progetto, vincitore del bando “Leggimi 0-6 anni” promosso dal Centro per il Libro e la Lettura (Istituto autonomo del Ministero della Cultura che afferisce alla Direzione Generale Biblioteche), si propone di promuovere la lettura attraverso una serie di attività di animazione, seminari di formazione, mostre di illustrazione e donazioni di libri.

