A Baressa, il prossimo weekend, sarà intenso e ricco di iniziative dedicate a tutta la comunità. Una doppia iniziativa che ha come componente fondamentale l’aggregazione e l’incontro tra gli abitanti. Un programma di due giornate, venerdì e domenica.

Venerdì si parte con un classico appuntamento autunnale in piazza, col profumo delle caldarroste. In occasione della festività dell’Immacolata, dalle 17, nella piazza-parcheggio della Casa Museo, la castagnata animata dal fisarmonica di Gianni Ore, sotto l’organizzazione dell’amministrazione comunale e dalla Pro loco “Sa Mendua”.

Sempre Comune e Pro loco, per domenica, invece, organizzano una gita a Fonni, in occasione della rassegna “Autunno in Barbagia”. La partenza è prevista alle 8 dalla sede della Pro loco, con ripartenza da Fonni alle 18. Le adesioni potranno essere date entro il 7 dicembre. Per informazioni e prenotazioni ci si può rivolgere il giovedì, dalle 18, nella sede della Pro Loco.

© Riproduzione riservata