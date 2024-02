Da lunedì e fino al prossimo 1 marzo, l’Ufficio postale di Baressa resterà chiuso per interventi di ammodernamento.

Nello sportello del paese, che si trova in piazza Putzu, infatti, inizieranno i lavori propedeutici alla realizzazione del Progetto “Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza Digitale”.

Durante questo periodo gli utenti si potranno rivolgere all’ufficio di Masullas, in via Manzoni 20, dal lunedì al venerdì dalle 08.20 alle 13.45 e il sabato dalle 08.20 alle 12.45. Nello stesso ufficio sarà possibile ritirare pacchi e corrispondenza in giacenza, ed effettuare operazioni non eseguibili in circolarità, vincolate all'Ufficio postale di Baressa (conto, libretto, attivazione Carte). Sarà possibile fruire anche degli Uffici postali di Sini, in via Cagliari 71, e Mogoro, in via Carducci 16, dal lunedì al venerdì dalle ore 08.20 alle 13.45 e il sabato dalle 08.20 alle 12.45. L'ufficio postale di Baressa riaprirà in data il 2 marzo.

