Il Comune di Baressa ha pubblicato un bando per l’assegnazione dei contributi ordinari a favore delle associazioni culturali non aventi scopo di lucro e di associazioni di volontariato in ambito socio-sanitario, per l’anno 2024. I soggetti destinatari dei benefici dovranno operare stabilmente nel territorio comunale e svolgere attività in maniera continuativa a vantaggio della popolazione di Baressa.

Il fondo messo a disposizione dall’amministrazione comunale per associazioni, enti e comitati che hanno sede legale a Baressa è di 14.200 euro: 11mila saranno ripartiti per attività di sviluppo turistico del territorio, mentre 3.200 euro per attività di promozione del folklore quale identità culturale e manifestazioni atte alla valorizzazione delle ricorrenze legate alla tradizione religiosa. Per i soggetti che, invece, non hanno sede legale a Baressa ci sono a disposizione 1.500 euro; somme rivolte ad attività dedicate allo sviluppo turistico del territorio, alla tutela della salute e del benessere psico-fisico e ad attività culturali e scientifiche. Le manifestazioni di interesse potranno essere presentate entro mercoledì 21 agosto, via Pec (protocollo@pec.comune.baressa.or.it) o direttamente all’Ufficio Protocollo dell’ente. Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali del Comune

