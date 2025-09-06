Intervento insolito per i vigili del fuoco di Oristano questa mattina a Baressa. Intorno alle 9:30, la Sala operativa ha ricevuto una segnalazione per un rapace rimasto intrappolato all’interno di una canna fumaria in un’abitazione di via Gramsci.

La squadra del distaccamento di Ales, giunta sul posto, ha provveduto a smontare alcuni elementi del termocamino per poter liberare l’animale. Si trattava di un barbagianni, rimasto incastrato alla base della canna fumaria. Una volta recuperato, il rapace è stato rimesso in libertà, sano e salvo.

(Unioneonline/Fr.Me.)

© Riproduzione riservata