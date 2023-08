La Biblioteca comunale di Baressa lancia l’iniziativa “Bibliotecario per un Giorno”. È l’ultima idea della struttura, aperta a tutti coloro che volessero fare i bibliotecari per un giorno, dai 6 ai 100 anni. Sarà possibile poter partecipare fino al 9 settembre, prenotandosi presso i locali della struttura.

Con questo progetto, indirizzato sia ai bambini che agli adulti, l’utente potrà ricoprire per un giorno il ruolo di bibliotecario e svolgere tutte le attività che si svolgono normalmente in una giornata di apertura al pubblico. Il “bibliotecario per un giorno” avrà così il proprio tesserino personale, dovrà spiegare le varie attività da svolgere e gestire prestiti e richieste, registrare gli utenti, catalogare i nuovi libri, etichettarli e le altre attività.

Un modo diverso, inclusivo, attraverso cui la cooperativa che gestisce la biblioteca (“Comes” e “Agorà”) si presenta alla popolazione. «I "nuovi bibliotecari" – fanno sapere dalla struttura – gestiranno tutte queste attività per tutto l’arco della giornata accogliendo con gioia tutti gli utenti che in quella giornata si recheranno in biblioteca. Al termine della giornata riceveranno anche il proprio attestato».

