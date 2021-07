Teatro, commedia per strada e tante risate, in una sola parola: divertissement per tutta l’estate a Montresta e Sennariolo con la premiata compagnia Barbariciridicoli. La maniera migliore per mettersi alle spalle la pandemia coinvolgendo la comunità, ridandole una speranza per un rilancio sociale ed economico.

Dieci gli spettacoli nel paese della Planargia, e sei in quello montiferrino per trattare le cose della vita con ilarità e leggerezza, ma anche riflettendo sulle tematiche più sentite dei nostri tempi.

A Montresta si apre sabato 24 luglio, con uno spettacolo alle 17 e uno alle 18,30: “The bubble’s men” e “Bingo bongo e la partita di bolle di sapone”. Una performance di animazione e uno spettacolo divertente, con un tripudio di bolle di sapone giganti, la trampoliera Trikketrakka, Teresa la fata Turchesa e gli impareggiabili clown Bingo e Bongo, per la gioia dei bambini e degli adulti. Il 7 agosto appuntamento con il comico Fabrizio Fontana che interpreta l’esilarante James Tont. Una rassegna che sotto la direzione dei Barbariciridicoli – in scena il 4 con Skabaretch, e il 14 agosto con Sa tzuccada e su Fumu - vedrà alternarsi sul palco altre compagnie dal 6 al 18 agosto: Anfiteatro Sud con la commedia “A quel paese”; La Maschera con lo spettacolo “Donne al bivio di Montresta”; Raschiotti e Vanacore con “Equivoci”; e Actores Alidos con lo spettacolo “Chicchi di riso”.

A Sennariolo il prossimo appuntamento nella piazza Rimembranza invece è il 3 agosto con A qualcuno piace magico degli Intrepidi Monelli. Lo stesso giorno il trekking storico-urbano alla scoperta del centro storico dei suggestivi murales, luoghi di culto e tradizioni agroalimentari e artigianali. La commedia Teatro Tragodia-Just Forever è in programma il 20 agosto. Gran finale il 3 settembre con Skabaretch, lo spettacolo più gettonato dei Barbariciridicoli, carico di verve comica della compagnia, con divertentissimi sketch a soggetto e personaggi spassosi.

“Le manifestazioni – spiega Tino Belloni, direttore artistico e regista - presenterà diversi spettacoli dei Barbariciridicoli che coniugheranno in diverse forme la vis comica della Compagnia, dall’animazione per bambini alla commedia, dal teatro di strada a quello di improvvisazione, ma ci sarà spazio anche per gli spettacoli di alcuni dei migliori artisti della Sardegna sul versante dell’umorismo e della comicità”.

Tutti gli eventi sono organizzati rispettando le normative anti-covid, con il contributo dei Comuni di Montresta e Sennariolo, delle Pro Loco e con il contributo dell’Assessorato regionale alla Cultura e della Fondazione di Sardegna.

