Tradizione, storia e arte insieme. Il Comune di Baratili San Pietro guidato dal sindaco Alberto Pippia vuole esaltare la Vernaccia, prodotto tipico del territorio, attraverso la cultura. Per questo si ripete anche quest’anno la manifestazione dal titolo “Verniccia presenta Sorsi d’Arte”, evento che andrà in scena anche questa volta grazie agli artisti del luogo esperti di arte muraria.

Sabato, alle 17, verrà inaugurato un nuovo murale che abbellirà il centro del paese e che racconta la Vernaccia. Questo del resto è lo spirito dell’evento. L’opera è stata realizzata dall'artista Fabio Schirru, in arte Tellas: si trova in via Nuova al civico 61. Ma non solo. Subito dopo tutti i presenti avranno infatti la possibilità di visitare alcune delle cantine storiche del paese e degustare il vino tipico accompagnato anche da prelibatezze preparate per l’occasione. All’interno degli edifici sarà possibile ammirare anche ceramiche, fotografie e disegni. Un modo per impreziosire il percorso tra le botti intrise di cultura e tradizione. Le cantine aperte saranno quelle delle famiglie Fanari, Carta e Simbula.

Nella piazza dell’ex cantina Madau non mancheranno musica e buon cibo. L’idea della manifestazione è nata dopo che tempo fa qualcuno, in maniera anonima, aveva realizzato un murale sul muro dell’edificio di via Mazzini che il Comune di Baratili San Pietro utilizza da sempre come autorimessa. Il sindaco all’epoca aveva quindi deciso di esaltare l'arte di strada e quindi ascoltare i giovani del paese con la passione per i murale.

© Riproduzione riservata