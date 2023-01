Sarà un Consiglio comunale ricco di domande il prossimo che convocherà il sindaco di Baratili San Pietro Alberto Pippia. Il gruppo di minoranza formato dai consiglieri Cristina Sesselego, Flavia Betzu, Antonello Mura e Alberto Murru pochi giorni fa ha presentato una terza interrogazione.

Questa volta l'opposizione chiede informazioni sull’attivazione dei cantieri comunali al fine di garantire un sostegno temporaneo ai numerosi disoccupati residenti nel Comune di Baratili. «Visto che che nell’ambito del Programma Plurifondo LavoRAS l’assessorato regionale del Lavoro ha pubblicato l’avviso pubblico per l’attuazione della Misura Cantieri di Nuova Attivazione Annualità 2022 - si legge nel documento presentato all'ufficio protocollo del Comune - e visto che l’avviso prevede l’erogazione di contributi in favore dei Comuni della Sardegna finalizzata all'incremento e alla salvaguardia dei livelli occupazionali e che i Comuni dovevano presentare le proposte progettuali entro il 18 novembre 2022, chiediamo se da parte del Comune c’è la richiesta progettuale per l’attivazione dei cantieri, oppure se questa amministrazione continua con la sua politica di appaltare a ditte esterne la pulizia manutentiva e il decoro del paese, escludendo in questo modo i lavoratori disoccupati residenti a Baratili».

Le risposte arriveranno durante la prossima assemblea pubblica.

