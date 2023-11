Sarà come sempre una giornata allegra, dedicata ai nonnini del paese. Come da tradizione l'8 dicembre, in occasione della festività dell'Immacolata concezione, il Comune di Baratili San Pietro, in collaborazione con la parrocchia e con le scuole, organizza la giornata degli anziani dedicata a tutti i baratilesi di età uguale o superiore ai 65 anni.

Il programma prevede la celebrazione della messa alle 11, e subito dopo il tradizionale pranzo sociale. La partecipazione è gratuita per gli anziani, per i coniugi anche se di età inferiore ai 65 anni e per gli accompagnatori delle persone non totalmente autosufficienti.

Possono invece partecipare a pagamento tutti i cittadini che lo desiderino nel limite dei posti a disposizione. Ma non solo: per gli anziani che fossero impossibilitati a partecipare sarà possibile richiedere la consegna del pasto a domicilio.

È previsto inoltre un servizio di navetta da e per la chiesa parrocchiale e da e per il luogo del pasto per coloro che ne avessero necessità. Le iscrizioni devono essere presentate per iscritto utilizzando un apposito modulo che verrà messo a disposizione negli uffici comunali, negli esercizi commerciali, in ambulatorio e sul sito istituzionale. Ma è possibile rivolgendosi anche agli amministratori.

La restituzione del modulo sarà possibile con consegna manuale all'ufficio protocollo, depositandolo nella cassetta postale ubicata fuori dal Comune, oppure con spedizione via posta elettronica o richiedendo telefonicamente il ritiro a domicilio, entro il 4 dicembre.

