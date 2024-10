Nell’ambito della promozione delle attività sportive tra i più giovani, l’amministrazione comunale di Baradili ha intenzione di concedere un contributo per le spese sostenute dalle famiglie per la partecipazione dei ragazzi tra i 3 e i 17 anni a qualsiasi tipo di sport.

L’intervento è riferito al periodo che va tra il settembre 2023 e giugno 2024.

In particolare, il Comune rimborserà il 50% della spesa sostenuta, fino ad un importo massimo pari a 100 euro, dopo la presentazione di regolari pezze giustificative; l’importo massimo di 100 euro potrà essere superato qualora si realizzassero delle economie che verranno ripartite tra i richiedenti, in proporzione alle spese sostenute sempre nei limiti del 50% della spesa sostenuta; la liquidazione del contributo sarà disposta in un’unica soluzione a favore delle famiglie che esibiranno regolari pezze giustificative. Le richieste andranno presentate agli uffici comunali, compilando il modulo predisposto dal servizio sociale con la ricevuta delle spese sostenute, entro il 31 ottobre.

«È un piccolo contributo – commenta la sindaca Maria Anna Camedda - che l'Amministrazione mette in campo per incentivare la pratica dello sport nella fascia d’età giovanile, come buona prassi di crescita personale fisica e sociale. Lo sport ha un'importante funzione aggregativa ed è anche per questo motivo che l'uso degli campi sportivi di Baradili è gratuito per i residenti di tutte le età. Siamo però anche estremamente consapevoli delle difficoltà che incontrano i nostri bambini e ragazzi dovute fondamentalmente al numero di residenti molto basso e per questo motivo abbiamo ritenuto utile attivare questa tipologia di contribuzione».

