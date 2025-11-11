Partirà da Baradili, Comune più piccolo della regione, l’iniziativa “10 km nei 10 paesi più piccoli della Sardegna - Correre per restare”. Sport e salute al centro dell’evento di domenica 16 novembre, nel quale è prevista non solo una corsa non competitiva, aperta a tutti, senza barriere, con la possibilità di poter partecipare anche per le persone con disabilità, e screening cardiologici gratuiti.

La realizzazione è a cura dell’Associazione AlbatroSS, in collaborazione con l’Associazione Easy Cura e il patrocinio del Comune.

«Vogliamo trasformare il ben essere in un gesto collettivo – spiegano gli organizzatori - che unisce sport, cultura, salute e comunità, a testimoniare la vitalità e l’attenzione dei piccoli centri anche verso le tematiche sociali e sanitarie, con la convinzione che sport e salute possano essere motori di comunità».

Il cuore della manifestazione, dalle 10 alle 13, sarà l’area camper, dove alle 11 prenderà il via una corsa non competitiva di 10 chilometri «per promuovere la corsa come attività accessibile e inclusiva – proseguono i promotori - rafforzare il senso di comunità e il legame tra persone e territorio e valorizzare i piccoli borghi e le loro storie e identità, identificandola metaforicamente come simbolo di movimento contro lo spopolamento e la marginalità dei piccoli centri».

Ma oltre alla corsa ci sarà altro. «Sarà possibile – concludono gli organizzatori - approcciarsi al gioco del padel, grazie alla presenza di un maestro istruttore qualificato, che ne spiegherà le regole fondamentali, mentre per stimolare il ben essere mentale sarà possibile approcciarsi al gioco degli scacchi sotto la guida di un maestro esperto».

Inoltre, screening cardiologici dalle 10 alle 13 nel centro di via Vittorio Emanuele.

