Ormai era la mascotte di Solarussa.

Ma Fiona, una simpatica e intelligente Setter inglese, è stata avvelenata e adesso in tutta la comunità c’è un senso di profonda tristezza ma anche tanta rabbia per il gravissimo gesto.

In paese tutti conoscevano Fiona. Ogni giorno usciva dal giardino di casa, faceva un piccolo giro e poi puntuale si presentava davanti al bar che si trova nelle vicinanze delle scuole elementari. Come ricordano alcuni residenti che amavano la cagnolina, non appena Fiona arrivava al bar faceva il giro dei tavolini quasi a voler salutare i clienti che subito la accarezzavano ricambiando il suo affetto. Era particolarmente legata al barista e a un carabiniere che spesso le davano una pizzetta imbustata: Fiona riusciva a prenderla e a portarla a casa.

Piccole abitudini quotidiane che sono state cancellate dalla cattiveria gratuita di qualche delinquente che ha pensato di sistemare dei bocconi avvelenati lungo la strada che la cagnolina percorreva tutti i giorni. E proprio nei giorni scorsi Fiona ha trovato una polpetta che le è stata fatale. Nessuno ha potuto far nulla per salvarle la vita. Adesso in paese c’è grande preoccupazione, si teme che chi ha sistemato i bocconi avvelenati possa colpire ancora.

Solo qualche settimana fa a Terralba erano stati avvelenati una decina di gatti, mentre nei giorni scorsi a Santa Giusta un cagnolino è stato torturato con diversi spilloni.

