Incendio nella notte a Santa Giusta. In fiamme un’auto parcheggiata in via Giovanni XXIII.

L’allarme poco prima delle 4, con l’immediato intervento dei vigili del fuoco di Oristano.

Il rogo è stato rapidamente domato, con i danni limitati alla sola vettura.

Al termine della messa in sicurezza dell’area sono state avviate le indagini per stabilire le cause dell’incendio.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata