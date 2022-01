Tragico incidente stradale nell’Oristanese.

Un automobilista ha perso la vita in seguito a uno scontro con una moto, lungo la strada che da Terralba porta ad Arcidano.

La vittima è un uomo di 87 anni, di Terralba, che era al volante di una Citroen Saxo.

Gravemente ferite le due persone che viaggiavano in sella alla moto, un 43enne di Guspini – portato in elicottero all’ospedale Brotzu di Cagliari – e una donna di 36 anni di Villacidro, trasferita anch’essa a Cagliari in ambulanza.

Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco di Oristano, il 118 e i carabinieri di Terralba.

Avviati accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata