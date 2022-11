Incendio auto ieri notte ad Abbasanta.

La Sala Operativa dei Vigili del fuoco di Oristano ha ricevuto una richiesta di soccorso in Via dei Martiri per la Libertà.

Sul posto la squadra del distaccamento locale che ha spento il rogo e messo in sicurezza lo scenario. Non risultano persone coinvolte.

Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento. Sono intervenuti anche i carabinieri di Ghilarza.

(Unioneonline/D)

