Attività estive a Villaurbana, domande aperte per i voucher riservati ai giovaniC’è tempo fino al 30 giugno
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A Villaurbana scadrà martedì 30 giugno, alle 12, il termine per la presentazione delle domande relative ai voucher per le attività estive dedicate ai giovani.
Chi ha già presentato la richiesta non dovrà ripresentarla, salvo il caso in cui sia necessario rettificare le attività o i periodi di iscrizione già indicati. L'iscrizione alle attività deve essere effettuata direttamente dalle famiglie, contattando i gestori dei servizi scelti tra quelli presenti nel catalogo dell’Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine.
Entro la scadenza le famiglie dovranno comunicare al Comune le attività alle quali hanno iscritto i propri figli, al fine di consentire l'assegnazione del voucher comunale. Le istanze potranno essere presentate a mano presso gli uffici comunali o inviate via e-mail (indirizzo info@comune.villaurbana.or.it) entro il termine previsto.