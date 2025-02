È partito, a Masullas, il conto alla rovescia in vista dell’edizione 2025 del “Carnevale Masullese”. La grande festa, infatti, è in programma nella giornata di domenica, in anticipo rispetto alle altre manifestazioni carnevalesche previste nella zona, fissate a partire dai primi giorni di marzo. L’organizzazione è a cura dell’associazione “Fadeus Festa” e della Pro loco, con il contributo del Comune.

Alle 14 è previsto il raduno e la partenza della sfilata in maschera che coloreranno e animeranno le vie del paese, che avrà l'inizio e l'arrivo nella centrale piazza Pinna.

Al termine la festa continuerà con la pentolaccia, la corsa con “su cuaddu de canna”, “faa e cixiri cun craxou”, fatti fritti e tante altre attrazioni per tutti i partecipanti.

