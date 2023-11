Più di 200mila euro sono stati già sborsati. Ora però il Comune farà l’ultimo bonifico sul conto bancario di un privato cittadino per un totale di 36mila euro.

Così è stato deliberato durante l’ultimo Consiglio comunale. Gli amministratori di Baratili San Pietro ora possono mettere la parola fine a una vicenda che si trascina da 40 anni.

Da quando, precisamente, il Comune aveva occupato diverse aree private. In via Amsicora, infatti, come raccontano le delibere di quegli anni, chi all’epoca governava il paese aveva deciso di realizzare strade, marciapiedi e anche una condotta fognaria.

Questo dopo che il proprietario dell’area, Giovanni Perra, aveva ceduto lo spazio al Comune a un prezzo simbolico di mille lire.

Nessuno però in quegli anni aveva registrato il passaggio di proprietà. Ecco perché nel 2016, un nipote di Perra che ha ereditato diverse aree tra cui quella, ha deciso di chiedere al Comune un risarcimento.

Prima di 80mila euro. Poi di 330mila. La vicenda sbarcò anche in Tribunale e il giudice diede ragione al nipote di Perra condannando il Comune a pagare, nel 2022, 216mila euro, per risarcire il danno procurato alla famiglia che per anni non ha potuto utilizzare varie aree.

Sempre durante l’ultimo Consiglio comunale è stata deliberata l’acquisizione delle aree da parte del Comune, ora proprietario di via Amsicora anche sulla carta.

Il vicesindaco Giannantonio Madau: «Ci sarebbe piaciuto utilizzare questi soldi in maniera diversa. Si tratta di risorse che provengono dall’avanzo di amministrazione. Ora però abbiamo messo la parola fine».

