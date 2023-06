Prima riunione operativa stamane in Prefettura ad Oristano del comitato provinciale per l’ ordine e la sicurezza pubblica, in previsione dell’Ardia di Sedilo 2023. Presieduta dal nuovo prefetto Salvatore Angieri, erano presenti i rappresentanti delle forze dell’ ordine, della Provincia, del comando provinciale dei Vigili del fuoco. del corpo forestale e della Asl 5 di Oristano. L’amministrazione comunale di Sedilo era invece rappresentata dal sindaco Salvatore Pes.

L’organismo, che sovraintende alla organizzazione di tutti gli eventi della provincia che richiamano un gran numero di spettatori, ha compiuto un primo esame congiunto delle misure da adottare in vista dell’evento che si svolgerà il 6 e 7 luglio, e che si inserisce nel contesto dei riti e festeggiamenti che animeranno il centro del Guilcier ben oltre i due giorni tradizionali della festa.

Nel corso dell’incontro è stata presentata la cornice delle attività di safety e security poste agaranzia della sicurezza di tutti i partecipanti all’evento e della tutela dell’ordine e sicurezza pubblica, i cui dettagli tecnici saranno affrontati più compiutamente in sede di commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. i cui dettagli tecnici saranno affrontati più compiutamente prima in sede di commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, già convocata per il prossimo 23 giugno e poi in un tavolo tecnico in Questura.

“L’ obiettivo - ha affermato il prefetto - è quello di offrire al pubblico che affollerà il percorso una festa in massima sicurezza”.

