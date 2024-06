Quando si tratta di Ardia, non c’è partita della Nazionale che tenga. Nonostante la concomitanza di orario della gara di calcio agli Europei, la solita piccola folla di curiosi ed appassionati non è voluta mancare ieri alle prove dell’Ardia 2024.

Sin dal primo pomeriggio tantissime persone hanno animato all’interno ed all’esterno la corte di San Costantino, dove il 6-7 luglio si ripeterà la corsa di fede. Numerose le presenze soprattutto a "su Frontigheddu" per assistere alla partenza in uno dei punti più suggestivi ma anche pericolosi. Il via è arrivato come sempre quando erano da poco passate le 19. Dopo un ultimo veloce sguardo di intesa con i suoi aiutanti, sa prima pandela Mario Meloni si è lanciato a tutta velocità verso l’arco di San Costantino, seguito dalla seconda bandiera Michele Carboni e dalla terza Costantino Atzas.

Pulito e lineare il passaggio sotto l’arco e la risalita verso il santuario, sicuramente uno dei momenti centrali e più attesi delle prove. Dopo l’ingresso nell’anfiteatro naturale, le bandiere hanno effettuato qualche giro attorno al luogo di culto, per poi distendersi al galoppo fino a "sa Muredda". Ancora diversi giri nelle due direzioni e quindi la corsa sul pendio che porta dietro la Chiesa per la conclusione delle prove. I tre capicorsa hanno saggiato il terreno e i cavalli per assicurarsi che tutti gli ingranaggi siano già al posto giusto, anche se la sera del 6 luglio il clima sarà ben diverso.

E man mano che si avvicina l’ Ardia, si intensificano i preparativi della festa civile. Anna Rita Nanu è la presidente del Comitato di Santu Antinu, perno di tutta la macchina organizzativa. «È ormai tutto pronto – afferma- questa è la fase degli ultimi ritocchi, ma crediamo di aver lavorato bene per accogliere le migliaia di persone che arriveranno».

Oggi c'è stato altro importante momento di avvicinamento all’Ardia con l’antico rito della preparazione delle cartucce, le munizioni a salve che i fucilieri utilizzeranno durante le giornate della manifestazione. Compito spettante all' “Associazione Fusileris Ardia de Santu Antinu”, presieduta da da Mario Melosu.

E intanto, da domani si entra nella settimana della festa quando si intensificheranno i riti religiosi. Giorni di grande impegno e fede anche per le donne del Consiglio di San Costantino che si occupa dei servizi nel santuario sotto la guida della prioressa Marilena Carboni.

