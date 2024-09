Anche quest’anno Ardauli aderisce alle Giornate europee del patrimonio.

Per domenica 29 settembre sono infatti in programma una serie di eventi. Si inizia alle 10.30 con un’iniziativa messa a punto dall’associazione Paleoworking Sardegna.

Prevista la visita guidata in località Funtana Lidone - Mandras dove si trova la caratteristica tomba dipinta di Mandras. Sempre in questa località, a cura della Pro loco, verrà proposta la pigiatura in palmeto. Sia di mattina che di pomeriggio a Casa Tatti, in piazza San Damiano, sarà proposta la visita guidata al museo etnografico. Nel novenario di San Quirico, l’associazione San Quirico proporrà il pranzo a base di ravioli di patate.

Nel pomeriggio dalle 16, l’evento “Saperi e sapori: alla scoperta degli antichi piatti ardaulesi”, un laboratorio di confezionamento de sos culurzones de patata e s’ortau, i piatti tipici della tradizione ardaulese.

«Sarà una giornata dove si tenterà di mettere in vetrina tutti quelli che sono gli elementi tipici che si sta cercando di promuovere ad Ardauli», spiegano gli organizzatori. E proseguono: «Da un lato la parte archeologica con la tomba di Mandras e gli elementi che caratterizzano l’archeologia rurale, quindi il territorio dal punto di vista delle vigne e di tutti manufatti che hanno consentito che Ardauli avesse una grande tradizione vinicola. Allo stesso tempo i visitatori avranno la possibilità di viver appeno i momenti di produzione del vino e nel pomeriggio di mettere le mani in pasta e vedere come si fanno i nostri ravioli».

