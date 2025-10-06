Una merenda speciale di metà mattina. Per far conoscere le origini e la storia del territorio i piccoli studenti di Arborea domani mattina verranno presi per il palato. La polenta entra nelle scuole: servirà per spiegare ai giovani del futuro cosa importarono le famiglie nate dall'unione tra la gente del posto e i coloni.

In piazza Maria Ausiliatrice, 400 studenti della scuola primaria e dell’infanzia del paese, parteciperanno ai diversi laboratori promossi dalla Pro loco in collaborazione con il Comune, la Coldiretti e le aziende locali che metteranno a disposizione i loro prodotti.

«L’obiettivo della manifestazione didattica è quello di avvicinare i più giovani alla gastronomia locale per far sì che questa continui nel tempo - spiega il presidente della Pro loco Paolo Sanneris - Durante i vari laboratori i bambini capiranno inoltre che si tratta di un alimento povero ma sano. E naturalmente si mangerà. Per l’occasione assaggeranno la polenta fritta, molto saporita, ma anche tantissimi altri prodotti del territorio come la carne, i bocconcini di formaggio e il miele. È un appuntamento che va avanti da 15 anni, sempre molto apprezzato anche dai docenti».

I bambini arriveranno in piazza alle nove per poi intrattenersi fino a tarda mattinata. Si tratta di un appuntamento che anticipa la sagra della polenta che quest'anno andrà in scena il 18 e il 19 ottobre, sempre nel centro storico del paese.

