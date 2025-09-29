La variante al Pul, in vista dell’approvazione definitiva dopo la Vas (Valutazione Ambientale Strategica), verrà presentata ai cittadini. Il Comune di Arborea organizza infatti un incontro pubblico aperto a tutti nel corso del quale saranno illustrate nel dettaglio tutte le modifiche. L’appuntamento è per mercoledì 1 ottobre al Museo della Bonifica in corso Italia, dalle 10:30.

“Il Pul - ricorda il vice sindaco e assessore ai Lavori pubblico Davide Rullo - è un atto di indirizzo che ha il compito di disciplinare l’utilizzo e la fruizione del litorale con specifico riguardo alle sue funzioni turistiche e ricreative, perseguendo la finalità di garantire la conservazione e la valorizzazione dei beni demaniali, considerando il soddisfacimento degli interessi pubblici e di uso pubblico, in armonia con le esigenze delle attività economiche esercitabili sulle aree demaniali”. L’incontro prevede una breve introduzione del responsabile dell’ufficio tecnico e, a seguire, l’illustrazione da parte della Società Criteria che ha curato la variante in base alle indicazioni dell’amministrazione comunale. “L’ingresso è libero - spiega Rullo - Le osservazioni dei cittadini e dei professionisti potranno in seguito essere recapitate in forma scritta nei modi e nei tempi che saranno comunicati nel corso della riunione”.

