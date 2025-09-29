Arborea, un incontro pubblico per presentare la variante al PulL’appuntamento è per mercoledì 1 ottobre al Museo della Bonifica in corso Italia, dalle 10:30.
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
La variante al Pul, in vista dell’approvazione definitiva dopo la Vas (Valutazione Ambientale Strategica), verrà presentata ai cittadini. Il Comune di Arborea organizza infatti un incontro pubblico aperto a tutti nel corso del quale saranno illustrate nel dettaglio tutte le modifiche. L’appuntamento è per mercoledì 1 ottobre al Museo della Bonifica in corso Italia, dalle 10:30.
“Il Pul - ricorda il vice sindaco e assessore ai Lavori pubblico Davide Rullo - è un atto di indirizzo che ha il compito di disciplinare l’utilizzo e la fruizione del litorale con specifico riguardo alle sue funzioni turistiche e ricreative, perseguendo la finalità di garantire la conservazione e la valorizzazione dei beni demaniali, considerando il soddisfacimento degli interessi pubblici e di uso pubblico, in armonia con le esigenze delle attività economiche esercitabili sulle aree demaniali”. L’incontro prevede una breve introduzione del responsabile dell’ufficio tecnico e, a seguire, l’illustrazione da parte della Società Criteria che ha curato la variante in base alle indicazioni dell’amministrazione comunale. “L’ingresso è libero - spiega Rullo - Le osservazioni dei cittadini e dei professionisti potranno in seguito essere recapitate in forma scritta nei modi e nei tempi che saranno comunicati nel corso della riunione”.