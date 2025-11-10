Sarà un importante appuntamento di fede e condivisione che coinvolgerà la comunità sarda nel segno del carisma salesiano. Sabato 22 novembre, nella cattedrale di Santa Maria Assunta di Oristano, è in programma la Giornata Giubilare degli Ex allievi e degli Amici di Don Bosco. L'obiettivo è quello di rafforzare il legame tra i membri della Famiglia Salesiana, offrendo un programma che combina momenti spirituali e conviviali. Alla celebrazione parteciperanno anche gli amici della Pro Loco di Arborea, storici collaboratori dell'Unione Exallievi di Arborea. Alle 10,30 è in programma l'accoglienza dei partecipanti, alle 11 la Santa Messa Giubilare concelebrata da Don Angelo Manca, Don Silvio Foddìs e Don Antonello Cattide, con animazione liturgica a cura del Coro Santa Cecilia di Arborea. Alle 13 l'incontro conviviale nei locali della Pro loco di Arborea, nella strada 19 Est, al centro fieristico.

Il presidente dell'Unione Marco Pinna sottolinea il valore dell'incontro: “Camminiamo con gioia, come ci ha insegnato Don Bosco, per essere segni e portatori dell'amore di Dio ai giovani ea tutti”. La Giornata Giubilare rappresenta un'occasione preziosa per riscoprire la fede, rafforzare l'amicizia e condividere la gioia che da sempre unisce la grande Famiglia di Don Bosco. Tutti sono invitati a partecipare".

