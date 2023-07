La marina di Arborea è sempre più senza barriere, con l'installazione di un solarium per i bagnanti con difficoltà motorie.

La nuova struttura della 26, dotata di due lettini e due ombrelloni concessi dal chiosco "Corsaro beach", è affiancata da una passerella per recarsi in spiaggia.

«Si potrà accedere al solarium autonomamente, mentre per l’accompagnamento sulla battigia tramite sedia job ci si può rivolgere al personale del chiosco e ai bagnini, quando nelle prossime settimane sarà attivato il servizio di salvamento a mare», spiega la sindaca di Arborea, Manuela Pintus, che fa inoltre sapere che l'amministrazione è al lavoro per aumentare il numero dei parcheggi per disabili vicini al solarium.

Il solarium arriva dopo la richiesta portata avanti lo scorso anno dall'associazione Sardegna accessibile, per implementare le spiagge arborensi di aree prive di barriere architettoniche. Una novità che si aggiunge alle passerelle per disabili che a inizio stagione estiva vengono posate sui litorali della 27 e della 28 e che sostituirà la passerella preesistente della 26.

A integrare il servizio di assistenza per disabili, un'altra sedia job, che sarà custodita dai bagnini nella postazione dell’ex colonia.

© Riproduzione riservata