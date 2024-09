In tantissimi per assaggiare i piatti della comunità. Arborea ha celebrato con successo i vent'anni di Festa delle Etnie e i 28 della Sagra dedicata alle angurie, un evento che nella piazza Maria Ausiliatrice ha riunito migliaia di visitatori accolti negli spazi attrezzati allestiti dalla Pro Loco.

L'associazione guidata da Paolo Sanneris centra un nuovo obiettivo: tanti turisti e non solo hanno apprezzato il tradizionale evento gastronomico che propone al pubblico alcuni dei piatti delle Regioni d'Italia.

«Un risultato positivo nonostante il concomitante svolgersi di altre manifestazioni - ha detto il presidente della Pro loco -. Arborea intende mantenere un suo tratto distintivo, vuole essere una comunità portatrice ed espressione di culture e tradizioni diverse».

Per la Festa delle Etnie è stato proposto di tutto e di più: la fregola per la Sardegna ad esempio, poi le trippe del Veneto, la porchetta per il Lazio, il pollo fritto per il Friuli e gli gnocchi di patate per la Romagna. La frutta non è mancata. Contorno della serata la Sagra delle Angurie, e poi l'evento Seadas sotto le stelle e la festa della birra e dei cocktail.

