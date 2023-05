L'obiettivo è solo uno: rilevare in fase precoce eventuali anomalie della cute. Nell’ambito del progetto “Se hai cara la pelle....... la Lilt è con te" ripartono ad Arborea le visite di prevenzione del melanoma. Iniziativa promossa in collaborazione con la Pro Loco locale, la Lilt di Oristano e con il patrocinio della Asl e il Comune guidata dalla sindaca Manuela Pintus. Sono in programma diverse giornate dedicate agli screening di prevenzione del melanoma e dei tumori della pelle in generale.

«Nel disporre l’adesione della Pro Loco di Arborea a questa campagna di prevenzione - osserva il presidente Paolo Sanneris - ribadisco l’incondizionato sostegno anche alle attività sociali e di prevenzione».

Le visite saranno effettuate dalla dermatologa della Lilt attraverso un dermatoscopio portatile. In primis verranno chiamate le persone che erano rimaste in lista prima del covid, poi verranno inserite le altre che faranno richiesta. Chi non potrà essere visitato verrà inserito dalla Pro Loco in una nuova lista d’attesa. Le visite si effettueranno nei locali di guardia medica, all’ex ospedale Carlo Avanzini di Arborea. Per gli appuntamenti bisogna rivolgersi alla Pro Loco telefonando al numero 327 9233498 dal lunedì al sabato dalle 9,30 alle 12,00, festivi esclusi. Oppure è possibile scrivere una mail a info@prolocoarborea.it.

