Buone notizie per gli appassionati del pallone. Il Comune di Arborea fa sapere che è ormai in fase di chiusura il primo lotto dei lavori per la rimozione del vecchio manto sintetico e il rifacimento del nuovo tappeto del campo da calcio Gino Neri. “Questa prima fase ha previsto la rimozione dei rotoli di sintetico, più altri interventi, tra i quali scavi, piccole demolizioni, realizzazione di impianti per la canalizzazione e i drenaggi e sistemazione del nuovo impianto di irrigazione - spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Davide Rullo - L’Unione Sportiva è risultata beneficiaria di un contributo regionale per un totale di 128 mila euro, cui si aggiunge una compartecipazione del Comune di Arborea per ulteriori 32 mila euro”.

Il secondo e definitivo lotto dei lavori partirà nelle prossime settimane, grazie alla disponibilità di 342 mila euro, in parte finanziato dall’Unione dei Comuni del Terralbese (200.000) e in parte a carico del bilancio del Comune di Arborea (142.000). “Tutti gli sforzi sono concentrati per ultimare il progetto di riqualificazione del campo di gioco - conclude Rullo - per consentire di avere nuovamente la disponibilità dell’impianto, “chiavi in mano”, in tempo utile per la nuova stagione calcistica”. Totale dell’investimento: 502 mila euro.

© Riproduzione riservata