Novità alla scorsa assemblea della Pro loco di Arborea. Approvato il nuovo statuto, in linea con le direttive nazionali che dispongono l’iscrizione dell’associazione al Registro unico nazionale del Terzo settore, insieme al bilancio di previsione per il 2023.

Si riconfermano per il prossimo anno le storiche manifestazioni dell’associazione: torna l’evento di Epifania Brusa la vecia, mentre per la primavera sono in programma la fiera dell’agricoltura, la sagra delle fragole e la fiera dell’ortoflorovivaismo, in estate la Festa delle etnie, la rassegna di vini sardi e la sagra delle angurie, in autunno la 40^ edizione della sagra della polenta, il 2° evento di turismo esperienziale e la partecipazione alla rassegna sui vini novelli di Milis.

